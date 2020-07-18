Уроженец Азербайджана совершил в Москве нападение на полицейского возле посольства Республики Азербайджан в Леонтьевском переулке, между Тверской улицей и Тверским бульваром.

Как сообщает сайт главка СКР по Москве, сейчас в отношении уроженца Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

Как оказалось, обвиняемый участвовал в несанкционированном мероприятии возле посольства. Полиция решила пресечь его действия, но мужчина начал оказывать активное сопротивление. В результате он причинил одному из стражей порядка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.