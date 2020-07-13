Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении нескольких военных объектов и техники на территории Армении в приграничном Товузском районе.

«Во второй половине дня 13 июля огневые позиции, радиолокационная станция разведывательного подразделения, хранилище военной автомобильной техники, танк, бронетранспортер, более 20 военнослужащих, штаб батальона и военная инфраструктура вооруженных сил Армении были уничтожены точным огнем наших подразделений», — заявил Mpravda.com глава пресс-службы, полковник Вагиф Даргяхлы, уточнив, что речь идет о территории Армении в приграничном Товузском районе.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении — Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно — в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.