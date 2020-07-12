Минобороны Азербайджана заявляет о минометном обстреле села на границе с Арменией, армянское минобороны это опровергает.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана с Арменией. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанские военных, армянские военные тоже понесли потери. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения – нет.

В пресс-службе минобороны Азербайджана в ночь на понедельник заявили Mpravda.com, что армянские военные обстреливают село на границе.

"Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 120-миллиметровых минометов село Агдам Товузского района. В настоящее время оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем наших войск. Наши войска принимают более жесткие ответные меры против этой провокации противника", — сказали в пресс-службе.

В свою очередь пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что обстрелы с различной интенсивностью ведутся с азербайджанской стороны, «все попытки противника нейтрализуются».

«Армянские вооруженные силы не ведут огонь по азербайджанским населенным пунктам. Под прицел берутся только инженерные инфраструктуры и технические средства ВС Азербайджана», — заявила она.