Министерство обороны Азербайджана заявило о 49 нарушениях режима прекращения огня на границе с Арменией за минувшие сутки.

«Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 49 раз. С позиций, расположенных в селах Чинари и Айгедзор Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района», — сообщило военное ведомство.

Уточняется, что «позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов».

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе — Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.