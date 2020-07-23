Министерство обороны Азербайджана заявило о 47 нарушениях режима прекращении огня на различных направлениях линии соприкосновения с Арменией за сутки.

«Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 47 раз. С позиций, расположенных в селе Мосесгех и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агдам и на безымянных высотах на территории Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района», — сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что «позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций», расположенных около сел «Шыхлар, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов».

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.

Последствия обстрелов на армяно-азербайджанской границе 1 из 17

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

2 из 17

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

3 из 17

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

4 из 17

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

5 из 17

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

6 из 17

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

7 из 17

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

8 из 17

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

9 из 17

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

10 из 17

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

11 из 17

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

12 из 17

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил Mpravda.com глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

13 из 17

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

14 из 17

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

15 из 17

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

16 из 17

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

17 из 17

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.

1 из 17

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

2 из 17

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

3 из 17

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

4 из 17

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

5 из 17

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

6 из 17

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

7 из 17

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

8 из 17

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

9 из 17

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

10 из 17

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

11 из 17

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

12 из 17

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил Mpravda.com глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

13 из 17

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

14 из 17

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

15 из 17

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

16 из 17

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

17 из 17

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.