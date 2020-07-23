Министерство обороны Азербайджана заявило о 47 нарушениях режима прекращении огня на различных направлениях линии соприкосновения с Арменией за сутки.
«Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 47 раз. С позиций, расположенных в селе Мосесгех и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агдам и на безымянных высотах на территории Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района», — сообщили в военном ведомстве.
Уточняется, что «позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций», расположенных около сел «Шыхлар, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов».
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Последствия обстрелов на армяно-азербайджанской границе1 из 17
Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.2 из 17
В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.3 из 17
По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.4 из 17
Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.5 из 17
Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.
6 из 17
В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.7 из 17
В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.8 из 17
С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.9 из 17
Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.10 из 17
Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.11 из 17
В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.12 из 17
"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил Mpravda.com глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.13 из 17
Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.14 из 17
Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.15 из 17
Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.16 из 17
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.17 из 17
Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.
1 из 17
Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.
2 из 17
В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.
3 из 17
По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.
4 из 17
Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.
5 из 17
Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.
6 из 17
В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.
7 из 17
В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.
8 из 17
С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.
9 из 17
Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.
10 из 17
Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.
11 из 17
В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.
12 из 17
"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил Mpravda.com глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
13 из 17
Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.
14 из 17
Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.
15 из 17
Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
16 из 17
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.
17 из 17
Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.