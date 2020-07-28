Министерство обороны Азербайджана заявило о 38 обстрелах позиций своей армии в районе линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также на границе с Арменией, по данным военного ведомства, ВС Армении использовали при обстреле снайперские винтовки.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 38 раз. С позиций, расположенных в селах Айгепар, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района»,- сообщает пресс-служба военного ведомства.

Уточняется, что позиции азербайджанской армии были также обстреляны «с позиций, расположенных близ оккупированных сел Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов».

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе — Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.