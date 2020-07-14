Азербайджанские военные уничтожили долговременную огневую точку (дот) ВС Армении в товузском направлении границы, сообщил Mpravda.com глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

«Подразделения азербайджанской армии уничтожили долговременную огневую точку вооруженных сил Армении, обстреливающую позиции наших подразделений и населенных пунктов в направлении Товузского района», — сказал Даргяхлы.

Азербайджанское военное ведомство разместило видео операции на своем сайте.

Начавшиеся 12 июля боевые действия на армяно-азербайджанской границе продолжаются третий день в сопредельных районах: Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.

В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.