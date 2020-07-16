МОСКВА, 16 июл — Mpravda.com. В Минобороны Азербайджана допустили возможность нанести «ответный удар» по Мецаморской атомной электростанции в Армении.

Ранее в СМИ и социальных сетях появились предположения, что Ереван мог бы атаковать водохранилище в Азербайджане.

Последствия обстрелов на армяно-азербайджанской границе 1 из 17

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

«Рельеф местности, на которой расположено Мингечевирское водохранилище, укрепительные работы, проведенные на этом сооружении, а также современные средства противовоздушной обороны, имеющиеся в распоряжении наших войск ПВО, не дают возможности ударить по этому стратегическому объекту, — заявил Mpravda.com глава пресс-службы военного ведомства полковник Вагиф Даргяхлы.

При этом, отметили в Баку, Азербайджан располагает новейшими ракетными системами, которые могут нанести удар по Мецаморской АЭС, что «обернется для Армении огромной трагедией».

Ситуация на армяно-азербайджанской границе

В воскресенье на армяно-азербайджанской границе активизировались боестолкновения, они продолжаются четвертый день, в частности — в Товузском и Тавушском районах. Эти территории также граничат также с Грузией и находятся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.

В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. В Баку сообщали о гибели погибли 11 азербайджанских военных, в Ереване — о двух жертвах и пяти раненых со своей стороны.

Поисковые работы в зоне военных действий

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян ранее отмечала, что Ереван готов обсудить эвакуацию тел погибших военнослужащих.

«При условии прекращения огня и создания соответствующих благоприятных условий со стороны ВС Азербайджана, армянская сторона готова позволить поисковые работы в зоне военных действий для последующего вывоза тел погибших и раненых с поля боя», — написала она в фейсбуке.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.