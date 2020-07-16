Министерство обороны Азербайджана опровергло распространенную армянской стороной информацию о 13 сбитых азербайджанских беспилотных летательных аппаратах.

«Это дезинформация. Заявляем, что все БПЛА, находящиеся на вооружении подразделений Азербайджанской Армии, находятся в строю, потерь нет», — сообщил Mpravda.com глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Как накануне заявили в МО Армении, силы противовоздушной обороны страны сбили с 12 июля 13 беспилотников вооруженных сил Азербайджана.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается несколько дней в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.