52-летний черногорский специалист Миодраг Божович покинул пост главного тренера самарских «Крыльев Советов» после поражения от питерского «Зенита». На его место назначен отечественный тренер Андрей Талалаев. Решение принято по соглашению сторон на совете директоров клуба.

«Крылья Советов» закрепились на последнем месте турнирной таблицы Премьер-лиги, проиграв в пятницу в матче 24-го тура в гостях лидирующему «Зениту» со счетом 1:2. Отставание от 14-й строчки, гарантирующей право выступления в следующем сезоне РПЛ, составляет два очка.

С 47-летним Талалаевым заключен сроком на два года, к выполнению своих обязанностей он приступит в понедельник. В тренерский штаб Талалаева войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

Божович возглавлял клуб из Самары с октября 2018 года. За это время команда провела 49 матчей, в которых одержала 13 побед и потерпела 29 поражений, семь раз сыграв вничью.

Сегодня перед утренней тренировкой председатель Совета Директоров ПФК «Крылья Советов» Александр Фетисов представил команде нового главного тренера — Андрея Талалаева. Он проведет предыгровое занятие «Крыльев», а во вторник будет руководить нашей командой в матче с @fclokomotiv pic.twitter.com/yM9NguFDsy — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 29, 2020

Талалаев ранее возглавлял нижегородскую «Волгу», «Тамбов», армянский «Пюник», подмосковные «Химки».