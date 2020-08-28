Ученый Дипак Шривастава из Королевского колледжа Лондона ответил на вопрос, когда появляются различия в головном мозге у аутистов и здоровых людей.

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Аутизм — психическое расстройство, которая характеризуется выраженным дефицитом ряда сторон развития и навыков общения. Для таких детей характерна склонность к самоизоляции, отгороженность от реального мира, погружение в мир личных переживаний, отсутствие социальных навыков.

Обычно признаки болезни родители замечают в течение первых двух лет жизни ребенка. В младенчестве ребенок не идет на контакт глазами, не улыбается знакомым, не говорит, не показывает пальцем. У ребенка случаются бурные истерики, которые вы не можете объяснить. Основные игры – манипулирование предметами, например, выстраивание их в ряды по размеру и цвету. Малыш раскачивается, крутится на одном месте, постоянно делает пальцами непонятные движения и т.д.

Причины аутизма, как считают ученые, связаны с определенными генами, однако механизм заболевания пока непонятен. В мире число аутистов резко растет. Но почему это происходит, наука пока не может ответить.

Как рассказал доктор Дипак Шривастава, специалисты смоделировали раннее развитие мозга. На 9-й день развивающиеся нейроны сформировали «нервные розетки». По словам эксперта, стволовые клетки аутичных людей либо вообще такие розетки не формировали, либо они были очень мелкими. На 21-й и 35-й дни клетки обычных и аутистов уже сильно различались по многим признакам.

Ученый делает вывод: состав нейронов коры мозга отличается в аутичном и нормотипичном мозге. Таким образом, атипичное развитие начинается на самых ранних стадиях развития мозга, причем на уровне отдельных клеток.