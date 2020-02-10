СПОРТ

Айла Бабаева – первая азербайджанка, которой удалось выиграть парусную регату

11:23 10/02/2020

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16-летняя яхтсменка из Азербайджана Айла Бабаева победила на международном турнире в Турции. У себя на родине спортсменка стала первой девушкой, которой удалось выиграть регату, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Кямран Гусейнов. Зимой яхтсмены в море не выходят, тренируются на берегу. Айла Бабаева свою яхту настраивает, как музыкант – гитару. Только вместо грифа — мачта, а струны – веревочные. В парусный спорт Айлу привел одноклассник, им было тогда по двенадцать. Она быстро научилась вязать морские узлы, а вот подъем паруса дался не сразу, да и открытое море пугало. «Главным для меня было преодолеть страх и выйти одной на маленьком судне без тренера», – призналась яхтсменка Айла Бабаева. Уже через полгода Айла участвует в своей первой регате, наград тогда, правда, не получила, но опыта набралась. Звезды сошлись в турецком Бодруме, где месяц назад Айла Бабаева взяла золото. В той международной регате участвовали 156 яхтсменов со всего мира.

«Погода в Бодруме все время менялась. Ветер то дул, то прекращался, то резко менял направление. В какой-то момент я чуть не столкнулась с другой яхтой, но смогла справиться с управлением», – рассказала Айла Бабаева.

Сейчас Айла готовится к чемпионату Европы, который через год пройдет в Португалии.





кямран гусейнов