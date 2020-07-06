Аудит в «Барселоне» не выявил никаких следов по заказу клеветнических кампаний в адрес кого-либо, сообщается в микроблоге испанского футбольного клуба в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» пыталась повлиять на общественное мнение через социальные сети, чтобы защитить имидж президента клуба Жозепа Бартомеу, в том числе якобы используя для этого критику в адрес своих же игроков.