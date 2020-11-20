Система электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), заработавшая в России с 1 ноября, привела к коллапсу авторынка Приморья. Причиной проблем стало малое число организаций, имеющих право выдавать документы. В результате граждане не могут оформить уже ввезенные автомобили, пишет «Коммерсант».

Напомним, первоначально полный переход на ЭПТС в странах ЕАЭС планировался на 1 июля 2017 года, однако тогда российские автокомпании попросили перенести старт проекта, сославшись на разную степень готовности и финансовые проблемы из-за спада на авторынке РФ. В результате Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) отложила переход до июля 2018 года, затем на ноябрь 2019 года, а потом еще на год. При этом в октябре 2018 года у российских водителей появилась возможность оформить электронный ПТС.

Новая схема предусматривает, что импортеры и производители должны оформлять ЭПТС самостоятельно, а гражданам при ввозе машин нужно обращаться в испытательные лаборатории, аккредитованные для выдачи ЭПТС (сейчас их в России насчитывается 19). В такой лаборатории нужно получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и сам электронный паспорт, а затем обратиться в Федеральную таможенную службу (ФТС) для уплаты таможенных пошлин, утильсбора и остальных процедур. После этого машину нужно поставить на учет в ГИБДД.

Как сообщил изданию сотрудник одной из сертификационных компаний Денис Максименко, сейчас во Владивостоке работают всего четыре лаборатории, которые могут оформлять ЭПТС. «У них всего пять-шесть специально оборудованных рабочих мест с электронным ключом для доступа в систему. Это совершенно не соответствует потребностям», — заявил он.

Гендиректор компании «Веросса» (занимается ввозом автомобилей) Дмитрий Пенязь сообщил, что в день во Владивостоке оформляются ЭПТС всего на 60-70 автомобилей (таможня пропускает через границу в среднем 300 автомобилей в день). «Ситуация с электронными ПТС близка к критической», — подтверждают в компании по поставке автомобилей из Японии Carwin.

В то же время гендиректор АО «Электронный паспорт» (создано для перехода на ЭПТС, входит в «Ростех») Илья Минкин заявил, что проблема не является массовой. По его словам, граждане ввозят в Россию порядка 100 тыс. автомобилей в год, что составляет несколько процентов от всего рынка. «Проблемы есть в первую очередь в Приморском крае, где мы видим смесь бизнеса и частных людей, которые занимаются ввозом автомобилей. Тут небольшая затычка с 1 ноября действительно произошла», — признал Минкин. При этом, по его данным, таможня оформляет в день 400-450 автомобилей, а испытательные лаборатории — около 300 паспортов. «Но вчера и сегодня уже начали подключаться новые лаборатории из других регионов. Ситуация выравнивается», — подытожил Минкин.

Гендиректор компании «Услугиавто», которая оформляет ЭПТС, Юрий Пархоменко считает, что проблемы в Приморье отчасти возникли по вине АО «Электронный паспорт»: из-за нестабильной работы системы по факту удается оформлять только 6-7 ЭПТС в день.

«Но основная проблема все-таки в неподготовленности местного бизнеса и органов власти. ЭПТС готовили с 2014 года, сколько разговоров было об этом. Но до последнего момента в Приморье все находились в расслабленном состоянии», — подчеркнул Пархоменко.

Отметим, что о возможных проблемах с оформлением ЭПТС в Приморье из-за дефицита лабораторий в прошлом году предупреждали в МВД. Соответствующее обращение ведомство направляло в правительство. В нем прогнозировалось «частичное блокирование процессов регистрации транспортных средств» и нарушения прав граждан на пользование автомобилями.