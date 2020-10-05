По итогам сентября продажи автомобилей Lada составили 35 304 автомобиля. По сравнению с сентябрем 2019 года этот показатель вырос на 6,1%.

«Прошлый месяц продемонстрировал наглядный рост продаж благодаря возобновлению бизнес-активности и покупательского спроса, наряду с обновлением продуктового предложения от Lada», — говорится в сообщении компании.

Среди моделей «АвтоВАЗа» лидером продаж в сентябре стала Lada Granta (12 488 машин, +16% к августу 2020 года). Далее идет Lada Vesta (11 520 машин, +26% к августу) и легкие коммерческие автомобили семейства Largus (4682 проданных машины, +8% к августу).

Напомним, в августе на «АвтоВАЗе» сообщили об отмене июньского приказа о введении четырехдневной рабочей недели с 31 августа. Такое решение в компании объяснили обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы в рамках программ опережающих госзакупок, принятых по инициативе Минпромторга, ростом корпоративных продаж, а также начавшимся восстановлением спроса на автомобильном рынке.

На днях свой отчет о ситуации на российском авторынке по итогам сентября должна представить Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). В отчете организации за август говорилось, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе составили 137 517 автомобилей. Этот показатель сократился на 0,5% по сравнению с августом 2019 года.

«Признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце после длившегося с начала года периода волатильности, похоже, исчерпали себя: в августе объем продаж новых автомобилей составил -0,5% по сравнению с прошлым годом. Август традиционно не самый активный месяц, однако дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста. Как бы то ни было, снижение объема продаж в августе на 16,9% в годовом выражении все же лучше прогнозировавшегося АЕБ падения на 23,9%. На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре», — комментировал итоги августа председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.