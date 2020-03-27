Предполагается, что отечественный автопроизводитель уже сообщил дилерам о грядущих ценовых изменениях, отправив соответствующее письмо. Пересмотренные прайсы пока не опубликованы, но произвести ориентировочный подсчет уже можно. Например, седан Lada Granta в базовом исполнении вместо прежних 455,9 тыс. рублей будет стоить 460,9 тыс. рублей, «четырехдверку» Lada Vesta можно будет купить не за 629,9 тыс. рублей, а за 639,9 тыс. рублей.

Вероятно, стоимость хэтчбека Lada XRay вырастет с нынешних 619,9 тыс. рублей до 626,9 тыс. рублей, а цена универсала Lada Largus повысится с 615,9 до 622,9 тыс. рублей. И, наконец, Lada 4×4 с трехдверной версией кузова вместо нынешних 553,9 тыс. рублей будет стоить 559,9 тыс. рублей.

Примечательно, что точная причина пересмотра цен не озвучивается. Журналисты «РГ» опросили дилеров, и те отметили, что повышение стоимости — «запланированная» мера.

«Фактически, отправных точек для принятия такого решения может быть несколько, начиная от обрушения рубля, заканчивая ажиотажным повышением спроса на машины из-за того, что россияне хотят сохранить свои рублевые накопления, обесценивающиеся с каждым днем», — пишет издание «Новые автомобили».

Прошлое подорожание транспортных средств Lada состоялось 1 января текущего года. В тот раз все автомобили бренда в среднем выросли в цене на 2,3%. Напомним, в 2019-ом отечественный автоконцерн трижды пересматривал прайсы.