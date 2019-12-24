Риски того, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия начнут использовать для лжесвидетельствования, ничуть не больше лжесвидетельствования о краже кошелька. Об этом заявила руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, адвокат и правозащитница, соавтор законопроекта Мари Давтян в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» во вторник, 24 декабря​.

При этом любое охранное полицейское предписание потерпевшей стороне выносится по определенной процедуре, добавила эксперт.

По словам адвоката, соавтора документа Алексея Паршина, в качестве оснований участковый может использовать свидетельства соседей или обратить внимание на следы побоев пострадавшей стороны.

В свою очередь, правозащитница, соавтор законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия​ Алена Попова заявила, что в документе идет речь не конкретно о мужчинах и женщинах. «Это настолько же касается внуков и пенсионеров», — подчеркнула Попова.

29 ноября законопроект опубликовали на сайте Совета Федерации. В соответствии с текстом документа насильнику могут запретить контактировать с жертвой в течение более 30 дней.

Также его могут заставить покинуть жилье, которое он делил с жертвой. Как заявил Алексей Паршин, право собственности не может превалировать над правом на жизнь.