Владимир Матецкий — знаменитый композитор. Его песни в свое время исполняли «Веселые ребята», ВИА «Лейся, песня» и многие другие коллективы. 11 августа появилась информация, что продюсеру стало плохо. Его доставили в одну из столичных клиник. Как сообщает Телеграм-канал Mash, Владимир Леонардович пожаловался на сильные боли. Его госпитализировали и доставили в хирургию.

Уточняется, что заслуженный актер России почувствовал себя плохо.

По неподтвержденным данным, Матекий находится под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести. Пока его родные не делали никаких заявлений. Точно неизвестно, что произошло с композитором.

Напомним, что в его копилке такие хиты, как «Лаванда», «Хуторянка», «Здравствуй, мальчик Бананан». Его шлягеры помогали многим артистам обрести известность, среди них Катя Лель, Влад Сташевский и Данко. Несмотря на зрелый возраст, он продолжает работать и создавать шедевры. Матецкий также стал соавтором трека A Million Voices с которым Полина Гагарина ездила «Евровидение» в 2015 году.

О личной жизни продюсера известно не много. В браке с Анной Матецкой у него родились дети. Сыну Леониду только 19 лет, а вот дочке Марии 32 года. Она замужем и имеет высшее образование по направлению Международное право.