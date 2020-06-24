Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США демократ Элиотт Энгел проиграл первичные партийные выборы (праймериз) и не сможет принять участие на выборах в ноябре.

Как следует из предварительных данных избирательной комиссии штата Нью-Йорк по 16-му избирательному округу, 72-летний Энгел набрал лишь немногим более 34% голосов, тогда как его соперник 44-летний афроамериканец Джамал Боумэн – более 60%. Боумэн считается прогрессивным демократом, которые относятся к левому крылу партии, набирающему популярность в последние годы.

Таким образом, Энгел, который работал в палате представителей с 1989 года, не сможет принять участие в выборах в палату представителей, которые пройдут 3 ноября одновременно с выборами президента США и с выборами в сенат. Палата представителей США и треть сената избираются каждые два года, президент – каждые четыре года.

На своем посту Энгел выступал в том числе как автор и сторонник целой серии антироссийских законопроектов. Одни из последних его инициатив – санкционный законопроект с призывом к властям РФ освободить «политических заключенных» и резолюция, описывающая российского бизнесмена Евгения Пригожина как «угрозу для США».