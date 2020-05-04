Автор хитов группы «Ласковый май» Владимир Бойко умер от инсульта после продолжительной болезни. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил продюсер группы Андрей Разин.

«Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая после продолжительной болезни, в результате инсульта, ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», ― написал он на своей странице в Instagram.

Разин принес соболезнования родным и близким Бойко.

Владимир Бойко с 1989 года был музыкальным руководителем советской группы «Ласковый май». Он стал автором песни «Гадкий утенок» и многих других, которые впоследствии стали хитами. В общей сложности он написал 25 песен для «Ласкового мая».