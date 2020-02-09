Композитор Сергей Слонимский умер в Петербурге на 88 году жизни. О его смерти сообщает ТАСС со ссылкой на президента Санкт-Петербургского Филармонического общества Бориса Березовского.

Известный композитор умер в Москве при странных обстоятельствах

Слонимский — народный артист России, профессор Петербургской консерватории, лауреат Государственной премии Российской Федерации имени М. И. Глинки.

«Сергея Михайловича знали и любили все, он был почетным гражданином Петербурга…Сложно пока осознать всю тяжесть потери, но мы понимаем, что наследие, которое он оставил, всегда останется с нами и наши потомки всегда будут обращаться к его музыке как к образцам высокого мастерства», — сказал ТАСС ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории Алексей Васильев.

Сам Слонимский называл себя частью народа и считал, что главное в человеке — совесть.

«Композитор создаёт новую реальность — идеальный мир, в котором душа человека выходит на поверхность. А наличие души предполагает и наличие совести. Только совестливый музыкант может создать человечную музыку. Мне кажется, что наличие совести доказывает наличие Всевышнего. В неодушевленном, сугубо материальном мире нет совести — её не имеют, например, цунами, тайфун или удар метеорита. А в музыке совесть — главное начало», — говорил Сергей Михайлович в одном из интервью.

Слонимский является автором музыки к фильмам «Республика ШКИД» и «Интервенция», операм «Виринея», «Мастер и Маргарита», «Король Лир», балету «Икар» и многим другим произведениям.

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