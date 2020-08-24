Автопарк столичного управления ГИБДД пополнился роскошным внедорожником BMW X7 в М-пакете. Об этом пишет РБК со ссылкой на видеоролик, на котором запечатлен автомобиль с символикой дорожно-постовой службы и номерными знаками с кодом 77 (принадлежит Москве).

Как отмечается в описании, люксовый внедорожник со спецсигналами был снят на съезде с Варшавского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Для уточнения информации журналисты направили запрос в пресс-службу ГИБДД Москвы.

Напомним, кроссовер X7, ставший самой большой моделью в этой линейке BMW, был представлен осенью 2018 года.

В России BMW X7 доступен в базовой версии 30d c дизельным мотором объемом 3 литра и мощностью 249 лошадиных сил. Стоимость этой версии составляет от 6,7 млн рублей, а цена с пакетом M Sport Pro начинается от 7,6 млн рублей. Также желающие могут приобрести кроссовер в версии 40i с трехлитровым твин-турбо на 340 лошадиных сил за 8,3 млн рублей. Все три этих версии комплектуются 8-ступенчатой автоматической коробкой и системой полного привода.

View this post on Instagram В автопарке ГИБДД появился самый дорогой внедорожник в линейке BMW — X7 М-Sport😱 A post shared by AUTONEWS (@autonews.ru) on Aug 24, 2020 at 2:24am PDT

Отметим, что в январе этого года столичная полиция уже получила несколько автомобилей BMW — тогда в автопарке ГИБДД Москвы появились пять седанов 5-Series в версии 30d с трехлитровым дизельным мотором мощностью 249 лошадиных сил.

«BMW 530d M Sport предназначены для пресечения наиболее грубых нарушений — прежде всего значительного превышения скорости. Теперь останавливать нарушителей станет проще. Сотрудники ДПС пройдут специальную подготовку для управления этим скоростным автомобилем», — заявили тогда в пресс-службе мэра и правительства Москвы.