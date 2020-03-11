Автомобили спецназначения, среди автомобильного разнообразия есть представители, которые поражают своими функциональными возможностями, размерами и потребительной способностью.

К таким автомобилям относится, в первую очередь, специальная техника. Эти машины применяются при строительных и ремонтных работах.

Используют их также по сельскохозяйственным нуждам, при обработке земли.

Для работ на земле чаще всего используют экскаватор.

Возможно вас за интересует, аренда гусеничного экскаватора в Москве и области по доступной цене, подробная информация на сайте dcs-rent.ru/arenda-gusenichnogo-ekskavatora.

Он необходим для рытья котлованов, колодезей или углублений при строительстве.

Существуют экскаваторы разных видов: гусеничные, рельсовые, плавающие, шагающие.

Их различие в том, какая ходовая система имеется в основе их работы.

А вот в зависимости от типа двигательной системы можно классифицировать экскаваторы на: дизельные, электрические и гидравлические.

Встречаются также и комбинированные варианты.

Для улучшения работоспособности машины, повышения её продуктивности, создаются дополнительные составляющие экскаватора, которые крепятся к нему соответственно целям применения.

Примером таких приспособлений может быть грейферный ковш для сыпучих материалов.

Предназначен он для зачерпывания, перемещения и разгрузки преимущественно земли или песка.

Ещё одним особенным механизмом для экскаватора является гидравлический молот.

Его применяют для бурение, при работе с мёрзлой землёй, бетонными или каменными покрытиями, для демонтажа.

Если в тех или иных целях вам понадобиться аренда экскаватора с гидромолотом, лучше обратиться не к частным владельцам, а в специализированную компанию вроде «Спецтехники».