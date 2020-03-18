По мнению экспертов «Autonews«, не возникает сомнений в том, что падение рубля по отношению к доллару и евро приведет к росту цен на автомобили. При этом стоимость увеличится как на полностью импортные модели, так и на транспортные средства, сборка которых осуществляется на территории РФ, так как многие компоненты «к нам» привозят из зарубежных стран, а значит, покупаются они за иностранную валюту.

Вероятно, автопроизводители будут повышать цены на авто не резко, а постепенно, но планомерно. Сначала скорректируют свои «российские» прайс-листы зарубежные автопроизводители, не имеющие сборочных цехов в РФ. Затем цены изменят концерны, которые располагают производственными мощностями в нашей стране, к ним присоединятся и отечественные компании. В течение 10 месяцев увеличится стоимость и подержанных транспортных средств.

В первую очередь подорожают самые популярные модели ведущих брендов — Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Toyota Camry, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4.

Тем, кто давно планирует купить новую машину, эксперты рекомендуют не откладывать решение «на потом», ведь пока что в ДЦ еще есть «запасы» автомобилей, на которые действуют «старые» цены. Но в определенный момент они закончатся.

Впрочем, если приобретение авто рассматривалось в отдаленных перспективах, то спешить не следует. В конечном итоге цены на транспортные средства увеличатся на 15%, то есть на столько же, на сколько упал рубль. Не исключено, что подорожание будет менее существенным, так как курс будут «сдерживать», а наряду с тем — спрос начнет падать.