Уменьшение стоимости барреля нефти прогнозировалось и ранее. Во всяком случае, государство было готово к такому развитию событий. А вот к чему приведет пандемия, которая уже захватила страны крупнейших мировых экономик, останавливая производство комплектующих и выпуск автомобилей, совершенно непредсказуемо.

По сообщению ресурса Mpravda.com, затронет пандемия даже калининградский завод «Автотор» — из-за перебоев с поставками автокомпонентов завод вынужден сократить объемы выпуска на 8 000 единиц в первом квартале текущего года.

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов отметил, что все концерны используют импортируемые комплектующие. Рост цен по ним неизбежен, соответственно, нужно пересчитывать затраты на закупки и производство, а значит, изменится и стоимость машин.

Также по словам эксперта, одной из ключевых проблем станет «замораживание» предприятий, осуществляющих выпуск автомобильных компонентов в Европе. Из-за этого некоторым автопроизводителям придется искать альтернативные варианты поставщиков. Примечательно, что негативные последствия такого развития событий могут сказаться даже на «АвтоВАЗе» и «КамАЗе», но высокая степень локализации поможет им достаточно эффективно сдерживать цены. В заключение Сергей Удалов подчеркнул, что стоит готовиться к росту цен до 10%, точная цифра зависит от ситуации с нефтью и курсом.

Такого же мнения, кстати, придерживается и Владимир Беспалов, аналитик «ВТБ Капитал». Он считает подорожание авто примерно на 10% вполне вероятным «сценарием».

«Отметим, некоторые автомобильные бренды уже начали пересматривать свои прайсы. К примеру, машины марки Renault прибавили в цене 1,14%, а востребованные модели Volkswagen стали стоить на 17-90 тысяч рублей дороже», — пишет издание «Новые автомобили».

Помимо этого, стоимость всей модельной линейки Kia увеличилась на 1%, а модели Peugeot и Citroen стали дороже на 2%.