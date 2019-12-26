Автомобили бизнес-класса в России пожалуй, самой характерной чертой автомобилей премиум-класса является их высокая стоимость, она же определяет и статусность владения подобной машиной — авто успешного бизнесмена обязано быть представительным, а значит и дорогим.

Впрочем, комфорт тоже играет не последнюю роль, а жестокая конкуренция на автомобильном рынке приводит к тому, что при желании можно найти более дешевую модель, не уступающую по своим характеристикам люксовым седанам.

С 2011 года выпускается переднеприводный Hyundai Grandeur с бензиновым двигателем объемом 3,0 л и автоматической коробкой передач.

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Помимо яркой внешности, производители позаботились и о богатой комплектации.

К тому же, кожаные сидения и, что немаловажно для условий в России, двузонный климат-контроль идут в базовой комплектации.

Автомобиль представлен в комплектациях Business, Elegance и Premium.

Toyota Camry в России считается лидером в премиум-классе.

В последних ее моделях значительно обновлено бортовое оборудование, а внешний вид, не изменившись кардинально, стал более агрессивным.

Разработчики порадовали электроусилителем руля и новой автоматической трансмиссией.

Camry представлена сразу в десяти базовых комплектациях с двигателями от 2,0 до 3,5 литров, а российская сборка позволяет рассчитывать на премиум-класс в районе 1 250 000 рублей.

Больше не придется тратить кучу времени в поисках сцепления Ford Cargo, теперь вам понадобиться всего 5 минут, после чего вы станете владельцем нового сцепления.