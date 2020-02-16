Автомобиль ЗИЛ-111В, на котором первый космонавт Юрий Гагарин 14 апреля 1961 года ехал в Кремль после возвращения на Землю, не удалось продать на торгах, состоявшихся 15 февраля. Об этом сообщили представители аукционного дома «Литфонд».

«Первые десять лотов принесли «Литфонду» около 10 млн рублей продаж на первом автомобильном аукционе. Автомобиль, на котором космонавт Юрий Гагарин добирался до Кремля после полета в космос, продан не был», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Всего в СССР было выпущено только 12 автомобилей ЗИЛ-111В.

Из информации на сайте «Литфонда» следует, что на аукционе были проданы автомобили Porsche 911, ГАЗ-3111 «Волга», коллекция из 21 модели американских игрушечных автомобилей, ряд рекламных плакатов.

В ноябре 2019 года водительское удостоверение генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, выданное в 1976 году, было продано на аукционе за 1,55 млн рублей.