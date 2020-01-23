Автомобиль ЗИЛ-111В, на котором первый космонавт Юрий Гагарин 14 апреля 1961 года ехал в Кремль после возвращения на Землю, выставят на торги. Об этом 23 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».

«15 февраля аукционный дом «Литфонд» представит уникальную коллекцию редких автомобилей. Выставленное на торги собрание олдтаймеров придется по вкусу как поклонникам раритетов европейского и американского производства, так и любителям советского автопрома. Аукцион пройдет в новом арт-пространстве на «Кристалле» (речь идет о заводе «Кристалл». — Ред.)», — рассказали агентству.

Как отмечает «Газета.ру», всего было создано 12 автомобилей ЗИЛ-111В.

Также на аукционе будет представлен автомобиль Cadillac Eldorado, ставший элементом американской поп-культуры и регулярно появлявшийся в кино. На машинах этой марки на протяжении последних 20 лет передвигаются президенты США. Кроме того, на торги выставлены Bentley S1 1958 года выпуска, Borgward Isabella Coupe, Ferrari 308 GTS Quattrovalvole 1983 года, Citroen DS 19 и другие машины. Предаукционная выставка ретроавтомобилей пройдет с 1 по 15 февраля в автосалоне «Старое время».

Ранее, в ноябре, стало известно, что водительское удостоверение генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, выданное в 1976 году, продано на аукционе за 1,55 млн рублей.