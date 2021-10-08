Вы в отпуске или у вас нет времени, и ваш газон сильно нагревается? У вас одни места на газоне слишком орошаемые, а другие, наоборот, сухие? Положитесь на уникальный автоматический полив, который будет поливать ваш газон, когда он испытывает жажду.

Автоматический полив экономит время и эффективен, но требует больших начальных вложений. Помимо экономии времени на полив, автоматического равномерного полива газона и регулярного полива газона и других насаждений, вы не забудете что-то полить, сэкономите воду на ночь, а его процесс прост и понятен.

Системы полива состоят из:

погружного насоса с автоматическим режимом работы,

фильтра перед отдельными ответвлениями труб,

шкафа с электромагнитными клапанами, открывающими или закрывающими отдельные ответвления по мере необходимости,

центральным компьютером, на котором устанавливается длина и время переключения отдельных ответвлений,

выдвижных оросителей,

дренажных клапанов в отдельных ответвлениях,

труб и фитингов для подключения оросителей.

Все распределительные трубы к оросителям и возможным точкам отбора проб закопаны в землю. Глубина котлована составляет даже 30 см, так как на каждом ответвлении установлен автоматический сливной клапан, который сливает воду со всей ветви, если она не находится под давлением.

Орошение газонов

В систему орошения можно встроить соединительные розетки, к которым вы можете легко подключить садовый шланг с быстроразъемным соединением. К центральному компьютеру можно подключить датчик дождя, который гарантирует, что он не орошается во время дождя, или датчик влажности, который контролирует влажность почвы.

Какой тип ирригатора использовать в каком месте?

Каждая часть газона нуждается в разном поливе. Необходимость полива зависит от размера и формы участка, типа и температуры почвы, воздействия солнца и ветра. Время полива определяется различными тестами, например:

тест с лопатой: с помощью этого теста я выясню, сколько времени необходимо для автоматического полива. Я провожу полив в течение 15 минут, лопатой делаю клин на газоне и создаю щель. Я посмотрю, насколько глубоко влажная почва. Если влажно до 15 см, настройка хорошая, если больше или меньше, полив нужно перенастроить.

Тест на ходьбу: прогуляйтесь по лужайке, затем поверните назад и следуйте по своим следам. Если трава взошла, лужайка хорошо полита, если не взошла, газон хочет пить.

Для некоторых участков нельзя использовать ни один из вышеперечисленных тестов, например теплицы или балконные горшки, в которых реализован капельный полив.

Микрокапельная система

Такая система полива может использоваться для полива цветочных ящиков, газонов, клумб и кустарников. Автоматический полив цветочных ящиков автоматически орошает цветочные горшки длиной до шести метров. Благодаря встроенному таймеру с 13 фиксированными программами, ваши цветочные стручки можно легко поливать даже в ваше отсутствие.

Чтобы не зависеть от водопроводного крана, полив цветочных ящиков можно проводить непосредственно из резервуара для дождевой воды. Если необходимо подключить более шести метров цветочных ящиков, набор можно расширить. Для экономичного полива автоматический полив цветочных горшков можно подключить к электронному датчику дождя и датчику почвы.