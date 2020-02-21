Рукописные материалы режиссера Андрея Тарковского по фильму «Зеркало», а также его автографы и фотографии продали в четверг на аукционе почти за 2 млн рублей; автограф президента России Владимира Путина политологу и журналисту Валентину Зорину ушел с молотка за 340 тыс. рублей. Об этом сообщили в аукционном доме «12-й стул».

«В первом аукционном разделе «Кинематограф XX века» наиболее востребованными оказались лоты, связанные с именем режиссера и сценариста Андрея Тарковского. На аукцион были выставлены его рукописные заметки, сделанные при работе над культовым кинофильмом «Зеркало». Пять листов, каждый из которых превысил стартовые отметки в 120 тыс. рублей, были проданы по ценам от 160 до 650 тыс. рублей (без учета премии аукционного дома)», — говорится на сайте аукционного дома.

За рукописный фрагмент режиссерского сценария, написанный Тарковским, заплатили наибольшую сумму — 650 тыс. рублей. Кроме того, на аукционе были проданы фотографии, сделанные на съемках «Сталкера», на которых запечатлены актеры Александр Кайдановский и Анатолий Солоницын.

Отмечается также, что с молотка ушли редкие фотографии Зорина. В пресс-службе сообщили, что стартовую цену 340 тыс. рублей заплатил покупатель за личный автограф Путина Зорину за подарок — книгу «Неизвестное об известном».

За 4,2 тыс. рублей также была продана бейсболка «Группировки Ленинград», подписанная ее солистом Сергеем Шнуровым, а автограф шведской писательницы Астрид Линдгрен, адресованный поэту Арсению Тарковскому, был продан за 50 тыс. рублей.

13 декабря сообщалось, что первое прижизненное издание «Евгения Онегина» поэта Александра Пушкина, обладающее музейной ценностью, было продано на торгах в Москве за 4,6 млн рублей.