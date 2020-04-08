На торги в Москве выставят автографы поэтов Иосифа Бродского, писателей Михаила Зощенко и Сергея Довлатова, а также других литераторов, сообщается на сайте аукционного дома «12й стул».

Также на аукционе представлены фотографии и автограф Александра Кушнера, публикации о Бродском в эмигрантской прессе, собрание сочинений «Неутраченная поэзия», которое составил поэт Владимир Марамзин, а также журнал «Звезда», в котором впервые напечатались несколько стихотворений Анны Ахматовой.

Организаторы аукциона подчеркнули, что все вырученные средства будут перечислены на счет литературного журнала «Звезда».

6 апреля сообщалось, что принадлежавшая популярному певцу Майклу Джексону белая перчатка со стразами была продана на аукционе в американском штате Техас почти за $104 тыс.