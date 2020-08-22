На стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне футболисты «Севильи» со счетом 3:2 одолели «Интер» в финальном матче Лиги Европы. У победителей мячи забил Люк де Йонг (12′,33′), признанный лучшим игроком встречи.

Склонил чашу весов в пользу испанцев автогол нападающего Ромелу Лукаку (74′). Бельгийский нападающий, к слову, на пятой минуте матча вывел мадридский клуб вперед, второй раз у «Интера» отличился Диего Годин (36′).

«У нас блестящая команда, игроки верят в себя и в то, что их работа не проходит напрасно. Даже если бы мы не выиграли, я все равно был бы готов признаться в любви к своим футболистам, — приводит слова главного тренера «Севильи» Хулена Лопетеги официальный сайт УЕФА. — Теперь мы отправимся домой с кубком. Мы не переставали верить, команда никогда не сдается, как и поется в нашем гимне».

«Севилья» победила в турнире в рекордный шестой раз (до 2009 года турнир назывался Кубок УЕФА), не проиграв при этом ни одного решающего матча.

Your 2020 UEFA Europa League champions! 🎉🎉🎉 Bravo, Sevilla 👏👏👏@SevillaFC | #UELfinal pic.twitter.com/XGMc3TMM8c — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 21, 2020

«Севилья» теперь сыграет в Суперкубке УЕФА, ее соперником станет победитель финального матча Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и немецкой «Баварией», который пройдет 23 августа. Игра за Суперкубок состоится 24 сентября в Будапеште.