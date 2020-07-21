Захвативший автобус с заложниками в украинском Луцке оказался уроженцем РФ, его настоящее имя Максим Кривош, заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план «Заложник». Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье «захват заложников», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

«Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины, Кривош Максим Степанович, 06.11.1975 (года рождения – ред.). Уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации», — сообщил Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, ранее Кривош был дважды судим и отбывал наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.

В частности, по данным Геращенко, в 1994 году Луцкий городской суд Волынской области осудил Кривоша по статьям «разбой», «мошенничество», «вымогательство» и «незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ».

Кроме того, в 2005 году тот же суд признал Кривоша виновным по статьям «мошенничество с финансовыми ресурсами», «бандитизм», «вымогательство» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».