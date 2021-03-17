Транспортировка аукционных авто из Америки — более чем распространённая тенденция, которая пользуется большой популярностью на территории Украины. Дело в том, что американские автомобили обладают рядом неоспоримых преимуществ и при этом, даже с учетом перевозки и таможенных сборов, гораздо более выгодны по сравнению с предлагаемыми на украинском рынке.

Преимущества американских аукционных авто

Существует целый спектр причин, по которым автомобиль может оказаться на американском аукционе. Тем не менее, речь не идёт об ухудшении качества. Например, автомобиль попадает в незначительное ДТП, страховая покрывает расходы и владелец приобретает новое авто, страховщики выставляют автомобиль на аукцион.

При этом авто из америки под ключ всегда:

имеют достоверный пробег;

эксплуатируются на качественном топливе;

ездят по ровным дорогам, что сохраняет подвеску;

имеют изначально высокий контроль качества.

Таким образом, даже авто которое было в использовании, остаётся пригодным для дальнейшей длительной эксплуатации, оно может активно работать на протяжении длительного времени без каких-либо нареканий. Нужно только выбрать надежную компанию, которая займется приобретением, транспортировкой и влазят остальные формальности.

Как приобрести автомобиль под ключ

Если вы работаете с такими проверенными поставщиками, как, например, Elcars, то получаете великолепное обслуживание и возможность выбрать нужную именно вам модель. Для начала определяются основные параметры, после этого происходит поиск на аукционах.

Когда автомобиль приобретён, компания полностью отслеживает транспортировку и улаживает формальности с прохождением таможни.

Таким образом клиент в итоге получает автомобиль со всей требуемой документацией, по выгодной стоимости и в оптимальном состоянии. Нужно понять, что уровень качества таких перевозимых авто в разы превышает многие варианты, которые поставляются на территории Украины. Именно поэтому, если вы хотите грамотно инвестировать в личный транспорт, следует рассмотреть такую возможность.