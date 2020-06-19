Статья президента России Владимира Путина о событиях Второй мировой войны — это очередная попытка протягивания руки Западу, в первую очередь, США, заявил в пятницу Mpravda.com научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.

По его словам, статья написана в соответствии с современной российской историографией, ее отличия от западной очевидны, и это вызывает определенное отторжение и критику в западном сообществе. Но, по мнению эксперта, суть статьи не в истории, поэтому критиковать ее за исторические детали не стоит.

«Довольно жестко написано, все расставлено по полочкам, четко показано, как Россия видит историю. Но статья, безусловно, политическая, история здесь важна как закваска. На самом деле это статья про настоящее и про будущее, в первую очередь — про интересы России», — сказал Дубови.

Политолог добавил, что статья нацелена не на парад Победы и не на внутреннего читателя, а именно для западного, в первую очередь, в США.

«Тут прослеживается несколько вещей. Россия все-таки исходит из того или надеется, или ставит на переизбрание (президента США) Дональда Трампа. Также (прослеживается) идея или желание эксклюзивного равенства с США, и определенная слабая надежда на «большую сделку» с Вашингтоном после переизбрания Трампа», — полагает политолог.

Статья дает понять, что если говорить о западном мире, Москва готова воспринимать как равного партнера в первую очередь США, и с европейской точки зрения это стоит учесть, считает Дубови.

«Это очередная попытка протягивания руки Западу, в первую очередь, Соединенным Штатам для решения каких-то совместных насущных проблем. Касательно США — это, конечно, и переговоры о разоружении, о сохранении международных договоров», — считает политолог.

Статья «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» в четверг была опубликована на английском языке, а в пятницу она вышла на сайте Кремля и в «Российской газете» на русском. Путин в статье не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.