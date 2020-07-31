Власти Австрии с 1 августа снимают запрет на пассажирские авиарейсы из России и ряда стран, но вводят ограничения на въезд, сообщил венский международный аэропорт.

Прибывающим в Австрию из стран с неблагоприятной обстановкой вокруг COVID-19 с 1 августа необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус и отправиться на 10-дневный карантин. Помимо России, к неблагоприятным регионам по оценке австрийских властей относятся Египет, Албания, Бангладеш, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Чили и Эквадор. Также в этом списке Индия, Индонезия, Иран, Косово, Мексика, Молдавия, Нигерия, Северная Македония, Пакистан, Перу, Филиппины, Португалия, Румыния, Швеция, Сенегал, Сербия, ЮАР, Турция, Украина, США и китайская провинция Хубей.

Граждане Австрии, ЕС, а также лица с видом на жительство в Австрии, прибывающие из «опасных» регионов, могут сдать тест в течение 48 часов после прибытия, однако до результатов теста обязаны соблюдать карантин.

Несмотря на снятие запрета на пассажирское авиасообщение с Россией, австрийская авиакомпания не включила Россию в список рейсов, возобновляемых с 1 августа.

К настоящему моменту Австрия сняла ограничения из-за коронавируса — необходимость предъявлять отрицательный тест на вирус и соблюдать карантин — для въезжающих из следующих регионов: Андорра, Бельгия, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Ирландия, Исландия, Италия, Хорватия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако и Нидерланды. Кроме того речь идет о таких странах, как Норвегия, Польша, Сан Марино, Словакия, Словения, Швейцария, Испания, Чехия, Венгрия, Ватикан, Великобритания и Кипр. Речь идет о лицах, проживающих в Австрии или одном из этих государств.