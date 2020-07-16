Власти Австрии раскритиковали планы США наложить санкции на «Северный поток — 2», сообщили в МИД.

«Мы полагаемся на прямой диалог между партнерами, а не на односторонние меры», — написали представители внешнеполитического ведомства в Twitter.

Ранее Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Это ставит под риск инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.

В Германии также раскритиковали позицию США. Так, глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес, который представляет интересы германских компаний и предприятий в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, назвал угрозы ввести санкции беспрецедентным вмешательством в энергетический суверенитет Евросоюза.

«Практически в одночасье и без консультаций с европейскими союзниками существующие исключения отменяются и около 120 компаний из двенадцати европейских стран находятся под прямой угрозой санкций США», — сказал он.

«Бьет оторопь»

Угрозы США вызвали негативную реакцию и в России. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что от такой «простоты и борзости» Соединенных Штатов «бьет оторопь». Он напомнил, что раньше в оправдание незаконных санкций выискивался «благовидный» повод, теперь все называют своими именами.

"Проект — прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это НАШ бизнес. И все", — написал Медведев "Вконтакте".

Он отметил, что в США скоро пройдут президентские выборы и из-за того, что «ситуация слишком плоха», Вашингтон старается имитировать любую активность.

«Выгодное дело»

Вместе с тем Медведев выразил уверенность, что «Северный поток — 2» достроят, несмотря на «стенания американских друзей». Он напомнил, что в истории человечества еще не было ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды долларов, оставалось бы незаконченным.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.