Австрийский турист во время съемки селфи в итальянском музее отбил пальцы ног у гипсового слепка знаменитой скульптуры Полины Бонапарт работы итальянского скульптора Антонио Кановы (1757-1822), сообщил арт-критик Витторио Згарби.

Инцидент произошел в музее итальянского Поссаньо, где хранится коллекция гипсовых моделей работ Кановы. Как сообщил в Facebook сам музей, турист из Австрии уселся на скульптуру и таким образом сломал у нее два пальца ног, после чего поспешно покинул учреждение, ни о чем никому не сообщив.

#barbari Un incosciente turista austriaco si è seduto sulla Paolina Borghese, spezzandole le dita del piede. Опубликовано Vittorio Sgarbi Пятница, 31 июля 2020 г.

О повреждении скульптуры стало известно лишь позднее, когда австрийца в музее уже не было. Отмечается, что кадры видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее, переданы карабинерам. По сообщению австрийского издания Kronen Zeitung, пальцы скульптуры, отбитые при попытке австрийца сделать селфи, удалось найти, музей уже занимается реставрацией.

Итальянский арт-критик Згарби назвал случившееся «ужасным эпизодом», который произошел после открытия музеев вслед за спадом эпидемии коронавируса.

«Я требую от правоохранительных и судебных органов ясности и строгости в поисках безрассудного вандала, чтобы он не вернулся на родину безнаказанным. Изуродование (работы) Кановы неприемлемо», — заявил Згарби, слова которого приводятся в сообщении в Facebook арт-критика.

Выдающийся итальянский скульптор Антонио Канова — яркий представитель итальянского неоклассицизма, он считается одним из наиболее значительных итальянских скульпторов своего времени. Именно мраморная скульптура Полины Бонапарт, средней и самой любимой сестры французского императора Наполеона I, принесла Канове наибольшую известность. Скульптура, изображающая Полину Бонапарт в обличье победоносной Венеры, находится в галерее Боргезе в Риме.