В австралийском зоопарке живет жираф, попавший в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире. Его рост составляет пять с половиной метров, сообщает Upi.

Семья Ирвина Бинди владеет зоопарком в городе Бирва, штат Квинсленд. В социальных сетях они объявили о том, что их жираф по имени Форрест официально признан самым высоким в мире жирафом.

«Наш дорогой Форрест попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый высокий жираф из ныне живущих! Мы гордимся нашим рослым парнем, у него большое и доброе сердце», — написал Ирвин в своем посте.

Форрест участвует в программе по разведению жирафов. Он стал отцом двенадцати малышей. В скором времени ожидается рождение еще одного его детеныша.