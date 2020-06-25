Австралийская авиакомпания Qantas планирует уволить по меньшей мере 6 тысяч сотрудников в рамках плана восстановления после пандемии коронавируса COVID-19, сообщает местная телерадиокорпорация ABC.

«Шесть тысяч рабочих мест – это те рабочие места, которые, как мы думаем, не восстановятся еще долгое время», — сказал генеральный директор компании Алан Джойс.

Кроме того, еще около 15 тысяч сотрудников, связанных в основном с проведением международных рейсов, в ближайшие несколько месяцев не смогут вернуться на работу. Как отметил Джойс, компания, скорее всего, не сможет возобновить международные рейсы еще до июля следующего года. Около 100 самолетов авиакомпании, как заявил перевозчик, будут оставаться «на земле» до 12 месяцев. Джойс подчеркнул, что кризис «очень сильно» затронул авиакомпанию, и «его влияние будет ощущаться еще долго».

Ранее сообщалось, что власти Австралии выделят около 165 миллионов австралийских долларов (104,8 миллиона долларов США) авиакомпаниям Qantas и Virgin Australia для помощи на период пандемии. Данные средства будут выделены в дополнение к уже направленному миллиарду австралийских долларов (около 634 миллионов долларов США) на помощь авиационной индустрии Австралии, пострадавшей в период распространения коронавируса в мире.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. В Австралии, по данным министерства здравоохранения, всего было выявлено более 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, 103 человека скончались, более 6,9 тысячи – выздоровели.