«Чем больше я шевелил ногами, тем больше она обвивала их».

Мужчина из Австралии смог убить ядовитую змею подручными средствами в то время, пока вел автомобиль, пишет CNN.

На шоссе Доусон в штате Квинсленд полицейские остановили за превышение скорости молодого мужчину. В пресс-релизе они называют его Джимми. Водитель ехал на 123 км/ч при разрешенных на этом участке 50 км/ч.

Сообщается, что в пути мужчина заметил в своей машине восточную коричневую змею. По токсичности яда она занимает второе место среди всех сухопутных змей, ее укус вызывает кровоизлияние в мозг и паралич.

«Чем больше я шевелил ногами, тем больше она обвивала их, а потом начала биться головой о кресло», — рассказал мужчина.

Мужчина отбился от змеи при помощи ножа и ремня безопасности. Ему удалось убить ее. Джимми боялся, что змея его укусила, и прибавил скорость, чтобы успеть доехать до больницы. По пути его остановил полицейский, в машине он увидел мертвую змею и вызвал медиков. Джимми оказался здоров, но находился в состоянии шока от произошедшего.

«Это было так страшно, что я никогда не был настолько рад видеть огни полицейского автомобиля», — сказал мужчина.