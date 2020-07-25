Австралия вслед за США отвергает ряд территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море, передает австралийская телерадиокорпорация ABC со ссылкой на заявление постоянного представительства Австралии при ООН.

Ранее США официально назвали незаконными претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря. Кроме того, Вашингтон обвинил КНР в попытках заполучить контроль над этими ресурсами путем угроз. Посольство КНР в США назвало эти заявления «совершенно неоправданными».

В заявлении постоянного представительства Австралии при ООН подчеркивается, что австралийское правительство отвергает претензии Китая, которые противоречат Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.

«Австралия отвергает претензии Китая на «исторические права» или «морские права и интересы»… в Южно-Китайском море», — говорится в документе, который в Twitter привел журналист ABC.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама, Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.