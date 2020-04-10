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Авиакомпания «Аврора» пока не получила разрешение на вывоз российских граждан из Сеула во Владивосток, сообщил РИА Новости в пятницу представитель аэропорта Владивостока.

В четверг был отменен ранее планировавшийся вывозной рейс "Авроры" из Сеула во Владивосток, в компании сообщили, что пока не получено разрешение.

«По Сеулу уточняли — пока «Аврора» не получила разрешение, как и вчера, на вывоз граждан, пока ждем», — сказал собеседник.

Минтранс России 8 апреля сообщал, что на 10 апреля в проект графика вывозных рейсов включен рейс S7 Токио — Владивосток. В графике Минтранса от 9 апреля этого рейса не было. В аэропорту Владивостока уточнили, что в ближайшие два дня рейс S7 из Токио не значится в графике прилета.

В понедельник в координационном совете при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщалось, что Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран.

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