Директор по корпоративным правам и инвестиционным проектам компании «Мотор Сич» Владимир Семенов призвал Киев отменить санкции против ряда российских предприятий для возобновления строительства самолетов на Украине.

«Мы уже список сформировали, разослали и в Верховную раду, и в правительство, и в СНБО — исключите 23 предприятия из списка санкций, дайте возможность «Антонову» работать. Всего лишь 23 предприятия. Это даст толчок. Не захотите — остановим», — цитирует РИА «Новости» Семенова.

Киевское издание «День» отмечает, что отказ авиазавода «Антонов» от сотрудничества с российскими предприятиями ставит под вопрос производство самолетов на Украине и исполнение заключенных ранее контрактов. Самолеты, сконструированные «Антоновым», в значительной степени зависели от российских комплектующих, а Ан-148 целиком производили в Воронеже. После госпереворота на Украине и введения Киевом против Москвы санкций предприятие отказалось от сотрудничества с Россией. Компания пыталось договориться с западными поставщиками, но переговоры ни к чему не привели.

Украине удалось собрать два самолета без российских комплектующих: Ан-178 и демонстрационный экземпляр Ан-132D. С первым удалось выиграть тендер в Перу, а второй заинтересовал Саудовскую Аравию. Руководство «Антонова» заверяет, что в Перу согласны ждать, пока Украина соберет еще самолеты без российских комплектующих. При этом срок выполнения контракта — 2021 год.

Проект Ан-132D так и не воплотили в жизнь из-за смены власти в Саудовской Аравии. Демонстрационный экземпляр нельзя даже продать.

На «Антонове» отмечают, что для замещения российских компонентов требуется свыше 200 млн долларов, которые Киев так и не выделил.

«Ни копейки на это не получили. Откуда появятся эти самолеты? Я не могу делать самолеты просто так», — заявил глава «Антонова» Александр Донец.

На предприятии пожаловались, что из-за отсутствия финансирования теряют время, так как не могут проводить испытания имеющихся машин.

В «Укроборонпроме» недофинансирование объяснили отсутствием бизнес-плана у предприятия.

Ранее на Украине заявили о неспособности выполнить контракт с Перу на поставку одного самолета Ан-178. В Раде констатировали крах украинского авиастроения.

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