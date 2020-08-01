С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Рейсы из Москвы в Женеву и обратно будут совершаться раз в неделю.

С сегодняшнего дня Россия стала постепенно восстанавливать международное авиасообщение, которое приостановили 27 марта из-за пандемии коронавируса. В список открытых стран пока входят три государства: Турция, Великобритания и Танзания, в которую прямых рейсов нет.

Уже сегодня можно улететь из Москвы в Анкару, Стамбул и Лондон, с 10 августа запустят рейсы на турецкие курорты — в Бодрум, Даламан и Анталью. Вылеты запланированы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Турция, Великобритания и Танзания

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, постепенно список, куда можно будет полететь, расширится. Ранее в ответ российские власти также разрешили въезд гражданам Турции, Великобритании и Танзании.

В британском МИД отмечали, что всем прилетающим из России пассажирам, вне зависимости от гражданства, придется соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Для посещения Турции никаких дополнительных документов, в частности, справок, не потребуется. Однако у приезжающих будут измерять температуру.

«Во время полета пассажиры должны полностью заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах. До пассажиров будет доведена информация о COVID-19. В случае выявления в самолете лица с подозрением на COVID-19 внутри самолета будут проводиться необходимые процедуры», — рассказали в российском посольстве в Анкаре.

Туроператоры уже запустили бронирование туров в Турцию.

«На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью», — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров.

Уже сегодня утром, в субботу, первый после возобновления авиасообщения самолет авиакомпании Turkish Airlines прибыл из Москвы в Стамбул. По данным агентства Anadolu, он привез в основном российских граждан. По прилету они прошли через тепловизионные камеры для контроля температуры.

Прекращение авиасообщения

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.

Представители российских властей неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщали, что авиасообщение между Россией и другими странами начнут восстанавливать в два этапа. Власти будут принимать решения с учетом эпидемиологической ситуации за рубежом.

Как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, можно открывать полеты в страны, где заболеваемость COVID-19 составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, а среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни не должен превышать одного процента.