Главный аэропорт Камчатского полуострова Елизово 27 декабря не будет принимать и выпускать самолеты в связи с неблагоприятными погодными условиями до 18:00 по местному времени (9:00 мск), пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

«Вся специальная техника аэропорта в настоящее время выполняет работы по расчистке полосы от снега», — сообщили представители пресс-службы.

Отложены рейсы с полуострова в Москву, Владивосток, Новосибирск. Кроме того, самолет авиаперевозчика «Пегас», вылетевший на Камчатку из Хабаровска с 50 пассажирами на борту, был вынужден вернуться в пункт отправления.

Всего вылета ожидают 677 пассажиров, все они находятся в здании аэропорта. В соответствии с законодательством, представители авиакомпаний предоставляют им напитки, а в случае задержки более 4 часов — горячее питание.

Днем ранее сообщалось, что в связи с циклоном, действующим в нескольких районах края, «Камчатское авиационное предприятие» отменило все запланированные на 26 декабря внутренние рейсы.

25 декабря в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за приближающегося циклона. Метеорологи предупреждали о том, что у берегов Камчатки ожидаются волны высотой 8–9 м.