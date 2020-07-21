Российские авиакомпании занимаются совершенно подлым делом — продают, например, билеты на рейсы, которые на 100% не состоятся. Некоторые перевозчики начали предлагать клиентам прямые перелеты в Вену, Берлин, Милан и другие города Европы. Приобрести билеты на август можно уже сейчас, но улететь из страны вряд ли получится, так как Россия официально не возобновила авиасообщение с другими странами. Получается, что компании продают людям надежду, а если старт полетам так никто и не даст, то от туристов снова откупятся ваучерами.

По всем признакам Россия готовится в ближайшее время возобновить авиасообщение с другими государствами. Отечественные перевозчики уже продают билеты в европейские страны.

«Зная, что границы не будут открыты, авиакомпании вряд ли бы продавали авиабилеты на август, — считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Скорее всего, у перевозчиков был инсайд или их заранее оповестили».

Ранее Роспотребнадзор уже обозначил ряд стран, с которыми рекомендует возобновить авиасообщения. Среди потенциальных стран можно выделить: Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу и Финляндию, а также Китай, Вьетнам, Монголию и Шри-Ланку.

Также не исключено, что Роспотребнадзор одобрит перелеты в страны, которые уже открыли границы для российских туристов, среди них Турция, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мальдивы, Мексика и Хорватия. Возможно, это станет ответным жестом со стороны России, но официального подтверждения пока нет.

«Очень сложно что-либо сейчас прогнозировать относительно восстановления международного авиасообщения, — говорит первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. — С одной стороны, есть Роспотребнадзор, который оценивает эпидемиологическую ситуацию в разных странах, и дает свои рекомендации. С другой — Ростуризм, который хочет хотя бы немного компенсировать потери выездного турпотока в этом году и выпускает свои рекомендации. С третьей — Росавиация, которая готовится к восстановлению полетов».

По мнению Сигала, есть и еще один аспект: в некоторых странах, где авиасообщение начинает восстанавливаться, опять отмечены вспышки коронавируса. Например, Австрия сообщила, что уровень заболеваемости вышел на показатели апреля и в стране вновь введен масочный режим.

«Окончательное решение по странам, куда смогут полететь российские туристы за Роспотребнадзором, но официальных сообщений пока от этого ведомства нет, — подчеркивает собеседник «». — Вероятнее всего, что перелеты будет восстанавливаться частично и достаточно долго, потому что ситуация с коронавирусом очень нестабильная».

Профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, эксперт по туризму Галина Дехтярь отмечает, что, если власти не разморозят авиасообщение с 1 августа, перевозчикам придется возвращать клиентам ваучеры.

«Сейчас авиакомпании вводят потребителей в заблуждение, продавая воздух. Перевозчики, которые уже сейчас предлагают билеты с вылетом в августе, нарушают антимонопольное законодательство, закон о конкуренции, — говорит она. — Объявление о старте продаж означает, что у компании есть разрешение не полеты, но его нет. В этой борьбе выиграет тот, кто забьет свои самолеты, реализовав все билеты еще до разрешения Росавиации и других ведомств. Если добро не дадут, россияне получат на руки очередные ваучеры».

«Как только будет объявлено об открытии границ, авиабилеты подорожают. Пакетные предложения поднимутся в цене в среднем на 25-30% по сравнению с тем, что сейчас стоит в прайсах», — рассказывает генеральный директор туристической компании «Сладкая жизнь» Ирина Панкова.