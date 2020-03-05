Представители авиакомпаний рассказали о случаях, когда пассажиры делали предложение руки и сердца, сообщает 5 марта «РИА Новости» со ссылкой на опрос «Туту.ру».

Компания Smartavia поделилась историей об организации двух помолвок на борту авиарейса. Бортпроводники угощали пассажиров шампанским, а обрученным предложили места в первом ряду салона. В авиакомпании подчеркнули, что готовы сделать все необходимое для проведения праздника. Для помолвки в небе нужно заполнить специальную заявку через сайт авиаперевозчика.

В компании «Уральские авиалинии» вспомнили случай, когда бортпроводники помогли устроить сюрприз для пассажирки, которая не знала, что на борту находится ее возлюбленный.

Представители Finnair в России рассказали об истории пилота, который сделал предложение руки и сердца бортпроводнице самолета. Помолвка состоялась в терминале аэропорта Хельсинки-Вантаа и сопровождалась песнями будущего жениха, исполнявшего композиции совместно с хором.

В Qatar Airways заявили о том, что не предоставляют услуги экипажа по организации мероприятий помолвки, однако пояснили, что будут признательны, если пассажиры выберут именно их авиалинию для осуществления обряда возлюбленных.

Авиакомпания Utair представила статистику за полгода, где говорится, что во время полета было объявлено о шести поздравлениях с днем рождения, двух — с годовщиной свадьбы и об одном случае, когда мужчина признался в любви супруге.

2 марта хоккеист сделал предложение девушке после победы его команды на льду в матче Ночной хоккейной лиги в Брянске, а 13 февраля российский танкист попросил руку и сердце у своей подруги при поддержке боевых машин танковой дивизии.