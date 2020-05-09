Парадный строй из 75 вертолетов и самолетов прошел над Красной площадью в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Известия» провели прямую трансляцию.

По традиции пролет авиации начали вертолеты, в том числе самый крупный военно-транспортный вертолет в мире Ми-26, а также многоцелевые Ми-8АМТШ, транспортно-боевые Ми-35М, разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник» единственной в России вертолетной пилотажной группы «Беркуты».

За ними пролетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, три транспортника Ил-76МД и три дальних бомбардировщика Ту-95МС. Затем над Красной площадью появились четыре бомбардировщика Ту-22М3 во главе с ракетоносцем Ту-160. За ними пролетели топливозаправщик Ил-78 с дальним бомбардировщиком Ту-160, имитируя процесс дозаправки в воздухе.

Далее проследовал квартет многоцелевых фронтовых истребителей МиГ-29СМТ и четверка фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

Затем в небе появились четыре истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми авиационными ракетами «Кинжал» и четыре многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57.

После в боевом порядке «тактическое авиационное крыло» пролетело десять самолетов, в составе группы которых были бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С.

За ними прошли пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи». Экипажи авиационных групп на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на скорости около 550 км/ч выполнили построение «Кубинский бриллиант».

Закрывали авиапарад шесть штурмовиков Су-25, которые окрасили московское небо специальными дымами в цвета государственного флага России.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и поздравил россиян с Днем Победы.

В середине апреля глава государства решил перенести праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы над нацизмом из-за риска распространения коронавируса. Позже он объявил о проведении авиапарада и салюта 9 Мая.

О том, почему Запад стремится переписать итоги Второй мировой войны и кому выгодна ложь в адрес России, — в специальном проекте «Известий» «Историческое сражение».