Авиакомпания «Россия» скорректировала маршруты рейсов по рекомендациям Росавиации, сообщили «Известиям» 8 января.

«В соответствии с рекомендациями Росавиации скорректированы маршруты трех рейсов авиакомпании «Россия» в обход воздушного пространства Ирана и Ирака. На данный момент оперативно скорректированы маршруты трех рейсов», — говорится в сообщении.

В связи с изменениями полетное время рейса FV-5883 за 8 января из Внуково в Гоа увеличится на 16 минут. Рейс FV-5659 по маршруту Санкт-Петербург–Шаржда за 9 января будет выполнен с технической посадкой в аэропорту Сочи для дозаправки, а полетное время будет увеличено на 1 час 42 минуты со стандартных 5 часов 37 минут.

Кроме того, рейс FV-5661 по маршруту Екатеринбург–Шарджа за 9 января будет выполнен по удлиненному маршруту, полетное время увеличится на на 1 час 21 минуту.

«Авиакомпания «Россия» приложит все усилия к минимизации возможных неудобств пассажиров», — добавили в авиакомпании.

Ранее аналогичные решение приняли «Аэрофлот» и «Победа». «Уральские авиалинии» и S7 сообщили также, что изменят маршруты с соответствии с рекомендациями Росавиации.

Ведомство обратилось к российским авиакомпаниям с рекомендацией не летать над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами, после того как утром 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение.

Самолет рухнул через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В результате погибли девять членов экипажа и 167 пассажиров.